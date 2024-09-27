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01:57, 27 сентября 2024Россия

Российский сенатор опроверг причастность к продаваемому на Украине заводу

Сенатор Калашник: не имею отношения к заводу «Мотордеталь-Конотоп» на Украине

Фото: Евгений Котенко / РИА Новости

Российский сенатор Сергей Калашник в беседе с РИА Новости опроверг свою причастность к предприятию «Мотордеталь-Конотоп», выставляемому на продажу на Украине.

«Я не имею к этому предприятию никакого отношения», — заявил он.

В августе министерство юстиции Украины захотело национализировать завод в городе Конотопе, якобы принадлежащий российскому сенатору Сергею Калашнику. Минюст также хотел взыскать в доход страны 100 процентов уставного капитала украинского предприятия.

Завод «Мотордеталь-Конотоп» занимается производством и поставкой гильз цилиндров для различных двигателей. Помимо этого, там изготавливаются детали цилиндров для легковой и автотракторной техники.

Сергей Калашник входит в состав Совета Федерации от Костромской области начиная с 2020 года.

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      Марина Совина
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