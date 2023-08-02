На Украине захотели национализировать связываемый с российским сенатором завод

Минюст Украины захотел национализировать завод, связываемый с Сергеем Калашником

Министерство юстиции Украины захотело национализировать завод в городе Конотопе, якобы принадлежащий российскому сенатору Сергею Калашнику. Об этом сказано в сообщении ведомства в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в стране экстремистской и запрещена).

Уже подан иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС). В нем говорится про применение санкций к россиянину Калашнику по части 1 статьи 4 закона Украины. Минюст также хочет взыскать в доход страны 100 процентов уставного капитала украинского предприятия, которым может владеть член Совета Федерации.

Речь идет про «Мотордеталь-Конотоп» на Украине. Завод занимается производством и поставкой гильз цилиндров для различных двигателей. Помимо этого, там изготавливаются детали цилиндров для легковой и автотракторной техники.

Сергей Калашник входит в состав Совета Федерации от Костромской области, начиная с 2020 года. На данный момент он никак не отреагировал на произошедшее.

Ранее стало известно, что жители Украины потребовали от президента страны Владимира Зеленского национализировать компанию бывшего лидера Петра Порошенко Roshen. При этом в начале июля петицию подписали только 127 человек из 25 тысяч.

В конце мая на Украине также одобрили законопроект о национализации банков подсанкционных лиц. После этого Национальный банк Украины (НБУ) сможет национализировать банки собственников, находящихся под санкциями. При этом такое решение касается только системных банков, то есть наиболее важных для экономики страны.