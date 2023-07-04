Украинцы потребовали национализировать Roshen

Украинцы потребовали от Зеленского национализировать компанию Порошенко Roshen

Жители Украины потребовали от президента страны Владимира Зеленского национализировать компанию бывшего главы государства Петра Порошенко Roshen. Соответствующая петиция появилась на сайте Зеленского.

Пока что петицию поддержали только 127 человек. Для рассмотрения президентом она должна набрать 25 тысяч голосов.

В апреле в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили уголовное дело из-за контрабанды сигарет в Румынию, которой якобы занималась принадлежащая ему кондитерская компания Roshen.

Это не единственное дело, возбужденное в отношении бывшего главы государства: его обвиняют в государственной измене и финансировании терроризма. Сам Порошенко считает обвинения политическим заказом.