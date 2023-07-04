Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:31, 4 июля 2023Бывший СССР

Украинцы потребовали национализировать Roshen

Украинцы потребовали от Зеленского национализировать компанию Порошенко Roshen

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Жители Украины потребовали от президента страны Владимира Зеленского национализировать компанию бывшего главы государства Петра Порошенко Roshen. Соответствующая петиция появилась на сайте Зеленского.

Пока что петицию поддержали только 127 человек. Для рассмотрения президентом она должна набрать 25 тысяч голосов.

В апреле в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили уголовное дело из-за контрабанды сигарет в Румынию, которой якобы занималась принадлежащая ему кондитерская компания Roshen.

Это не единственное дело, возбужденное в отношении бывшего главы государства: его обвиняют в государственной измене и финансировании терроризма. Сам Порошенко считает обвинения политическим заказом.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В российском регионе потерпел крушение истребитель МиГ-31

    Раскрыта средняя цена на «вторичку» в Москве

    Заполонившие Великобританию опасные гигантские шершни пристрастились к алкоголю

    Жулин оценил шансы Костомарова на возвращение на лед

    Стало известно об обстрелах ВСУ по двум селам в Курской области

    Швейцария присоединится к европейской системе ПВО под эгидой Германии

    Российская стилистка назвала лучшую обувь для жары

    Две бывшие советские республики оказались в пятерке самых пьющих стран в мире

    Гладков показал последствия обстрела Белгородской области со стороны Украины

    Найден способ сдержать нагревание Земли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости