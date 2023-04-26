Против Порошенко завели еще одно уголовное дело

Депутат Рады Дубинский: против Порошенко завели дело о контрабанде сигарет в Румынию

Госбюро расследований Украины (ГБР) завело еще одно уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом народный депутат Рады Александр Дубинский сообщил в Telegram.

Согласно его информации, ГБР возбудило дело в отношении контрабанды сигарет в Румынию, к организации которой якобы причастен бывший украинский лидер. Отмечается что Порошенко предположительно организовал контрабанду через подконтрольную ему кондитерскую корпорацию Roshen («Рошен»).

К своему посту Дубинский приложил ответ Службы безопасности Украины (СБУ) на его заявление о совершении Порошенко криминального правонарушения. «В соответствии с требованиями статьи 36 Уголовного процессуального кодекса Украины, досудебным расследованием преступлений, совершенных народными депутатами Украины, занимаются следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований», — говорится в документе. Указывается, что запрос был перенаправлен в ГБР.

Ранее на Украине сообщили, что уголовное дело в отношении Порошенко будет продолжено. Отмечалось, что расследование по делу продолжается, несмотря на снижение темпов работы в этом направлении.

В отношении Петра Порошенко на Украине возбуждены уголовные дела о государственной измене и финансировании терроризма. В частности, его обвиняют в том, что в 2014-2015 годах он использовал свои президентские полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по требованию России заключить договоры на поставки из республик Донбасса. Экс-президент свою вину отрицает, считая дело политическим заказом.