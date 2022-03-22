На Украине заявили о продолжении дела Порошенко

Генпрокурор Украины заявила о продолжении уголовного дела в отношении Петра Порошенко

Уголовное дело в отношении бывшего президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко будет продолжено. Об этом сообщила генеральный прокурор республики Ирина Венедиктова, ее слова приводит ТАСС

Она заявила, что на Украине «должно все жить», и отметила, что дело Порошенко не является исключением. «Сегодня такой момент, что Петр Алексеевич [Порошенко] никуда не денется. У него мобилизационный возраст, выехать [из республики] он не сможет», — пояснила генпрокурор.

Венедиктова добавила, что расследование по делу продолжается, несмотря на снижение темпов работы в этом направлении. «Оно в состоянии расследования. И ничего хуже там не стало, не уменьшилось. Просто действительно динамика расследований сегодня замедлилась», — уточнила генпрокурор.

На Украине в отношении Петра Порошенко возбуждены уголовные дела о государственной измене и финансировании терроризма. Его обвиняют в том, что в 2014-2015 годах он использовал свои президентские полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по требованию России заключить договоры на поставки из республик Донбасса. Сам политик считает обвинения в отношении него сфальсифицированными.