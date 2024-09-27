Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:02, 27 сентября 2024Силовые структуры

Российский студент помог террористической организации и был осужден за госизмену

Студента из Тулуна осудили на 13 лет за помощь террористической организации

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

2-й Восточный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы студента среднеспециального учебного заведения Тулуна, который помогал террористической организации и совершил государственную измену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Иркутской области.

20-летнего местного жителя признали виновным в приготовлении к участию в деятельности украинской террористической организации, запрещенной на территории России, склонении другого лица к террористической деятельности, а также госизмене в форме оказания помощи террористической организации. Первые три года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Как установил суд, молодой человек сам связался с представителем террористической организации и заявил о намерении присоединиться к ним. Кроме того, он распространил листовки в поддержку террористической деятельности, полученные от куратора, и попытался привлечь своего знакомого к совершению преступлений.

Ранее суд в Севастополе приговорил 28-летнего местного жителя к 16 годам лишения свободы за госизмену. Его отправят в колонию строгого режима.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Лидер Ореховской ОПГ готовится к отправке в зону СВО. Пожизненно осужденный Ося начал приводить себя в спортивную форму

      Россиянин притворился сотрудником ДПС и охотился на пешеходов

      России спрогнозировали рост вывоза сжиженного газа

      Уровень безработицы в крупнейшей экономике Европы резко вырос

      Женщина сбросила 50 килограммов и раскрыла четыре секрета похудения

      Пустующим домам в северных регионах нашли новое применение

      СК начал проверку после спасения мужчины из рабства в Тюменской области

      Комбат ВСУ предрек продвижение Армии России в любую погоду

      Обнаружена солнечная система с белым карликом

      Блогера Варламова решили привлечь к уголовной ответственности за иноагентство

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше