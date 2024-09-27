Российский студент помог террористической организации и был осужден за госизмену

Студента из Тулуна осудили на 13 лет за помощь террористической организации

2-й Восточный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы студента среднеспециального учебного заведения Тулуна, который помогал террористической организации и совершил государственную измену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Иркутской области.

20-летнего местного жителя признали виновным в приготовлении к участию в деятельности украинской террористической организации, запрещенной на территории России, склонении другого лица к террористической деятельности, а также госизмене в форме оказания помощи террористической организации. Первые три года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Как установил суд, молодой человек сам связался с представителем террористической организации и заявил о намерении присоединиться к ним. Кроме того, он распространил листовки в поддержку террористической деятельности, полученные от куратора, и попытался привлечь своего знакомого к совершению преступлений.

Ранее суд в Севастополе приговорил 28-летнего местного жителя к 16 годам лишения свободы за госизмену. Его отправят в колонию строгого режима.