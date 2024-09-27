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11:40, 27 сентября 2024Мир

Румыния заявила об изучении возможного захода российского БПЛА в воздушное пространство

Румыния изучает версию о возможном заходе в воздушное пространство БПЛА РФ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Министерство обороны Румынии изучает версию о возможном заходе российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в воздушное пространство страны. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте ведомства.

«Румынская радиолокационная система наблюдения указала на возможность того, что один из дронов, участвовавших в атаке на украинские объекты, пересек национальное воздушное пространство около 3:00 на очень короткий период — менее трех минут — в приграничной зоне с Украиной», — говорится в сообщении.

В румынском военном ведомстве уточнили, что силы министерства начиная уже проводят в этом районе поиски с помощью авиации и наземных групп. Уточняется, что на данный момент нет информации о какой-либо деятельности беспилотника на территории Румынии.

Ранее в сентябре на территории Румынии неподалеку от границы с Украиной были обнаружены обломки якобы российского дрона. Минобороны страны призвало Россию ответить за якобы нарушение воздушного пространства республики.

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      Виктория Кондратьева
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