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11:56, 27 сентября 2024Бывший СССР

Санду отправила в отставку главу генштаба Молдавии

Санду отправила в отставку главу генштаба Молдавии Охладчука

Кадр: TV8 știrile / YouTube

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ об отставке генерала Эдуарда Охладчука с должности командующего национальной армией и начальника генштаба. Об этом сообщается на сайте главы республики.

В Министерстве обороны Молдавии заявили, что у Охладчука завершился срок действия контракта. Однако представители оппозиции полагают, что генерал «стал неудобен властям». Правительство республики 18 сентября инициировало его отставку с должности, которую он занимал с 8 ноября 2021 года.

Ранее в Евросоюзе заявили о критике «за закрытыми дверями» в адрес Санду. Посол Евросоюза в Молдавии Янис Мажейкс сообщил, что в Молдавии практически нет критикующих правящую партию и президента СМИ.

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      Илья Таксюр
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