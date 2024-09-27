Санду отправила в отставку главу генштаба Молдавии Охладчука

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ об отставке генерала Эдуарда Охладчука с должности командующего национальной армией и начальника генштаба. Об этом сообщается на сайте главы республики.

В Министерстве обороны Молдавии заявили, что у Охладчука завершился срок действия контракта. Однако представители оппозиции полагают, что генерал «стал неудобен властям». Правительство республики 18 сентября инициировало его отставку с должности, которую он занимал с 8 ноября 2021 года.

Ранее в Евросоюзе заявили о критике «за закрытыми дверями» в адрес Санду. Посол Евросоюза в Молдавии Янис Мажейкс сообщил, что в Молдавии практически нет критикующих правящую партию и президента СМИ.

