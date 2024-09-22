В ЕС заявили о критике «за закрытыми дверями» в адрес президента Молдавии

Посол ЕС в Молдавии Мажейкс заявил о критике Санду «за закрытыми дверями»

Посол Евросоюза (ЕС) в Молдавии Янис Мажейкс признал, что в Брюсселе часто не выносят на публику критику в адрес президента страны Майи Санду и ее правящей партии. Об этом он заявил в эфире телеканала Exclusiv TV, передает ТАСС.

«Да, есть недостатки, которые мы критикуем за закрытыми дверями», — заявил Мажейкс, отметив, что для ЕС «важно и то, что если есть такая критика, то к ней прислушиваются лучше».

При этом дипломат признал, что в Молдавии практически нет критикующих правящую партию и президента СМИ. «Это может как раз одна из тех проблем, которые есть. Сильные СМИ — это здоровая часть общества», — подчеркнул посол.

Ранее бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло назвал заявление Санду о вступлении в ЕС без Приднестровья преступлением против государства. Он заявил, что при нем страна будет поддерживать отношения с Приднестровьем, а он мог бы начать общение с нынешним руководством региона с первых же дней президентства.