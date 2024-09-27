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14:19, 27 сентября 2024Мир

Швейцария одобрила изменение границ с Францией и Италией

Власти Швейцарии одобрили изменение границ с Францией и Италией

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Globallookpress.com

Власти Швейцарии одобрили незначительное изменение границ с Францией и Италией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральный совет страны.

Решение о подписании Конвенции об исправлении границы было принято на заседании 27 сентября. В случае с Италией речь идет о незначительных изменениях границы в горах из-за таяния ледников, в то время как в случае с Францией они оправданы инфраструктурными проектами. Рим и Париж находятся на стадии утверждения изменений.

В августе стало известно, что Швейцария намерена присоединиться к проекту Европейского союза (ЕС) «Военная мобильность», направленному на облегчение передвижения войск и военной техники по территории объединения. Как отметили в швейцарском правительстве, проекты «Военная мобильность» и «Федерация киберзащиты» позволят расширить возможности международного сотрудничества между вооруженными силами и укрепят национальную обороноспособность страны. Уточняется, что участие Берна в проекте «военного Шенгена» соответствует обязательствам страны в отношении нейтралитета.

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      Виктория Кондратьева
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