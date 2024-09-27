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12:32, 27 сентября 2024Силовые структуры

СК начал проверку после спасения мужчины из рабства в Тюменской области

СК проводит проверку после спасения мужчины из 24-летнего рабства под Тюменью
Начало событий в новости Пропавшего 24 года назад россиянина спасли из рабства

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи начали проверку после сообщений о спасении мужчины, который 24 года находился в трудовом рабстве в Тюменской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Информационного центра Следственного комитета (СК) России.

Проверка проводится на статье 127 («Незаконное лишение свободы») УК РФ. Глава ведомства поручил руководителю регионального следственного управления доложить о ее результатах.

Об обнаружении жителя Омской области, который пропал 24 года назад, стало известно в среду, 25 сентября. Позже выяснилось, что все это время он находился в рабстве у уроженцев Казахстана и выполнял работу за еду.

Фотографию пропавшего мужчины разместили в социальных сетях. Его опознал брат.

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      Олеся Мицкевич
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