СК начал проверку после спасения мужчины из рабства в Тюменской области

Следователи начали проверку после сообщений о спасении мужчины, который 24 года находился в трудовом рабстве в Тюменской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Информационного центра Следственного комитета (СК) России.
Проверка проводится на статье 127 («Незаконное лишение свободы») УК РФ. Глава ведомства поручил руководителю регионального следственного управления доложить о ее результатах.
Об обнаружении жителя Омской области, который пропал 24 года назад, стало известно в среду, 25 сентября. Позже выяснилось, что все это время он находился в рабстве у уроженцев Казахстана и выполнял работу за еду.
Фотографию пропавшего мужчины разместили в социальных сетях. Его опознал брат.