Пропавшего 24 года назад россиянина спасли из рабства

72.ru: в Тюменской области спасли мужчину, находившегося 24 года в рабстве

В Тюменской области был обнаружен мужчина, пропавший 24 года назад — все это время он находился в рабстве у иностранцев. Об этом сообщает новостной портал 72.ru.

Утверждается, что жительница села Большое Сорокино увидела грязного мужчину в синяках, который пас коров. Он избегал близкого контакта. После этого женщина узнала, что он за еду выполнял работу у некоторых мужчин.

Она обратилась к волонтеру, которой удалось выяснить, что мужчина находился в рабстве у уроженцев Казахстана. Он пропал без вести в 2000 году после того, как поехал на «шабашку» перебирать картошку. Впоследствии фотографию мужчины вывесили в соцсетях, на что откликнулся брат пропавшего, после чего мужчину забрали с поля и спасли из рабства.

Ранее жительница подмосковной деревни Першино взяла в рабство мать с дочерью и отобрала их квартиру в столице. Хозяйка жилья заставляла их оставаться у нее и принуждала к безвозмездной работе на ферме. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.