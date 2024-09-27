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08:00, 27 сентября 2024Силовые структуры

СК расследует очередные преступления ВСУ в Херсонской и Белгородской областях

СК: из-за обстрела ВСУ в Херсонской области пострадал социальный работник

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Следственный комитет России (СКР) будет расследовать преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирного населения Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской и Белгородской областей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным СКР, из-за обстрела ВСУ Горловского района были ранены трое жителей. А в Белгородской области украинский дрон атаковал автомобиль. Также украинские военные обстреляли центр города Каховка Херсонской области и близлежащие села, пострадал социальный работник.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям причастных к атаке лиц.

Ранее стало известно, что при ликвидации огня после атаки ВСУ на ДНР пострадал командир отделения МЧС России.

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      Екатерина Кашурникова
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