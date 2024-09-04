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11:31, 4 сентября 2024Силовые структуры

СК расследует очередные преступления ВСУ в ДНР

СК: из-за атаки ВСУ на ДНР пострадал командир отделения МЧС

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) будет расследовать преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным СКР, из-за сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника был ранен мирный житель Горловки. Кроме того, при ликвидации огня после атаки ВСУ пострадал командир отделения МЧС России.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям причастных к атаке лиц.

Ранее стало известно, что СКР будет расследовать преступления ВСУ против мирного населения Белгородской области, где накануне была совершена атака украинских дронов, есть пострадавшие.

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      Екатерина Кашурникова
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