СК расследует очередные преступления ВСУ в ДНР

СК: из-за атаки ВСУ на ДНР пострадал командир отделения МЧС

Следственный комитет России (СКР) будет расследовать преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным СКР, из-за сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника был ранен мирный житель Горловки. Кроме того, при ликвидации огня после атаки ВСУ пострадал командир отделения МЧС России.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям причастных к атаке лиц.

Ранее стало известно, что СКР будет расследовать преступления ВСУ против мирного населения Белгородской области, где накануне была совершена атака украинских дронов, есть пострадавшие.