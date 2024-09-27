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13:42, 27 сентября 2024Силовые структуры

Следователи раскрыли любовный треугольник с расправой россиянки

Следствие подозревает в убийстве Алешниковой из Балаково жену ее любовника

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Следователи разгадали любовный треугольник, окончившийся похищением и расправой над жительницей Балаково Саратовской области Натальей Алешниковой. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По подозрению в организации преступления задержана 54-летняя Светлана Т., чей муж был любовником Алешниковой. Женщина узнала об интрижке и заказала соперницу. Следователи готовятся предъявить ей обвинение и ходатайствовать перед судом об аресте.

В настоящее время они выясняют личности исполнителей похищения Алешниковой, которые перерезали ей горло.

26 сентября сообщалось о задержании мужа жертвы.

Ранее сообщалось о том, что муж пострадавшей предпринимательницы объявил награду в один миллион рублей за информацию о преступниках.

Вечером 22 сентября двое неизвестных схватили Алешникову на парковке, насильно посадили в машину и скрылись. Через два дня ее тело нашли у автомобиля, скрытого ветками.

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      Любовь Ширижик
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