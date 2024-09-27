Служивший в армии Израиля российский эксперт по БПЛА погиб в зоне СВО

В зоне СВО погиб служивший в армии Израиля эксперт по БПЛА с позывным Моссад

В зоне специальной военной операции (СВО) погиб служивший в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) эксперт по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) Антон Выдра с позывным Моссад. Об этом сообщает портал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Telegram.

Как рассказали в проекте, Моссад родился в России, но переехал в Израиль, где отслужил в вооруженных силах страны и имел двойное гражданство. После того как Антон Выдра разочаровался в еврейском государстве, он вернулся в Россию, поступил на философский факультет, а затем заключил контракт с Армией России и отправился на СВО.

Выдра проходил службу в батальоне «Призрак», сформированном легендарным ополченцем Алексеем Мозговым. Утверждается, что военнослужащий был одним из лучших операторов БПЛА. Он погиб от удара украинского дрона.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб исполнитель военно-патриотических песен 61-летний ветеран войны в Афганистане Станислав Юрко. Обстоятельства гибели артиста не раскрываются.