София Вергара прошлась по улице в откровенном наряде и с сумкой за 1,7 миллиона рублей

София Вергара прошлась по Парижу в корсете и с сумкой за 1,7 миллиона рублей

Колумбийско-американская актриса, телеведущая и модель София Вергара прошлась по улице в наряде с глубоким декольте и с дорогостоящим аксессуаром. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

52-летнюю знаменитость запечатлели в Париже в откровенном черном корсете, частично открывающем грудь, и обтягивающих брюках в горох. В руках звезда держала черный пиджак и маленькую белую сумку Hermes Kelly, стоимость которой составляет 25 тысяч фунтов стерлингов (1,7 миллиона рублей).

Манекенщица распустила волосы и нанесла макияж в нюдовых оттенках и с графическими стрелками. В качестве аксессуаров она выбрала серьги и кольцо.

Ранее в сентябре Софию Вергару прозвали в сети клоуном из-за наряда на новом фото. Знаменитость сняли выходящей из автомобиля в Беверли-Хиллз. На размещенных фото она предстала в ярком платье с широкими рукавами и с расклешенной юбкой.