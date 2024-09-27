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20:16, 27 сентября 2024Ценности

София Вергара прошлась по улице в откровенном наряде и с сумкой за 1,7 миллиона рублей

София Вергара прошлась по Парижу в корсете и с сумкой за 1,7 миллиона рублей

Фото: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Legion-Media

Колумбийско-американская актриса, телеведущая и модель София Вергара прошлась по улице в наряде с глубоким декольте и с дорогостоящим аксессуаром. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

52-летнюю знаменитость запечатлели в Париже в откровенном черном корсете, частично открывающем грудь, и обтягивающих брюках в горох. В руках звезда держала черный пиджак и маленькую белую сумку Hermes Kelly, стоимость которой составляет 25 тысяч фунтов стерлингов (1,7 миллиона рублей).

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Манекенщица распустила волосы и нанесла макияж в нюдовых оттенках и с графическими стрелками. В качестве аксессуаров она выбрала серьги и кольцо.

Ранее в сентябре Софию Вергару прозвали в сети клоуном из-за наряда на новом фото. Знаменитость сняли выходящей из автомобиля в Беверли-Хиллз. На размещенных фото она предстала в ярком платье с широкими рукавами и с расклешенной юбкой.

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      Екатерина Ештокина
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