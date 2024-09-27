Geomorphology: составлена карта древних структур на Марсе

Исследователи Института планетарных наук охарактеризовали и составили карту древних ландшафтных образований на Марсе, что позволяет больше узнать о прежнем климате планеты. Работа была проведена с использованием данных марсианского разведывательного орбитального аппарата НАСА (MRO) и опубликована в журнале Geomorphology.

Палеоформы рельефа представляют собой древние песчаные и осадочные образования, которые со временем затвердели в скальные структуры под воздействием ветра и воды. Исследователи разделили эти структуры на группы, такие как палеодюны и гигантская рябь, которые формировались под воздействием ветра, а также флювиальные палеоформы, которые возникли в результате движения воды. Некоторые из этих образований сохранились благодаря зацементированию в процессе вулканической активности и были вновь открыты эрозией.

Команда использовала изображения высокого разрешения с инструмента HiRISE, установленного на MRO, чтобы обнаружить палеоформы в различных местах Марса, таких как кратеры, каньоны и долины. Метод заключался в анализе визуальных данных с целью выявления структур, напоминающих современные формы ложа, но подвергшихся значительным изменениям, например, из-за эрозии или воздействия метеоритов.

Ученые выявили древние дюны, которые практически идентичны современным марсианским дюнам, но выглядят более изношенными. Гигантская палеорябь оказалась наиболее распространенной среди обнаруженных структур, представляя собой большие параллельные хребты, сформированные ветром, перемещающим крупнозернистый песок. Реже встречались флювиальные палеоформы, которые сохранились только в областях древних мегапотопов.

Оказалось, что большинство палеоформ рельефа образовались около двух миллиардов лет назад или позже. Часть этих структур была погребена вулканической активностью, например, потоками лавы или пеплом, и только эрозия вновь раскрыла их. Другие палеодюны никогда не подвергались погребению и зацементировались в скальные породы, сохраняя свои древние формы.

Исследование палеоформ помогает ученым лучше понять древний климат Марса и процессы, происходившие на планете в течение миллиардов лет. В дальнейшем команда планирует изучить современные дюны на Марсе, чтобы определить, могут ли они в будущем подвергнуться литификации и стать новыми палеоформами, что даст больше информации о климатической эволюции Красной планеты.