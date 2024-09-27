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11:56, 27 сентября 2024Бывший СССР

Сотрудник Нацбанка Украины едва не прострелил ноги Бессмертному

Сотрудник Нацбанка Украины едва не прострелил ноги бойцу ВСУ Бессмертному

Фото: Frau aus UA / Shutterstock / Fotodom

Сотрудник Национального банка Украины Павел Поляруш едва не прострелил ноги бойцу Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Бессмертный. Об этом передает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Бессмертный сообщил о конфликте с пьяным руководителем Управления по работе с проблемными активами Нацбанка Украины. По словам бойца, Поляруш вступил с ним в драку

«Перекрыл движение, начал драться, сказал из наградняка (наградного оружия — прим. «Ленты.ру») прострелит мне ноги», — рассказал военный. Сотрудник Нацбанка отказался проходить тестирование на опьянение и потребовал компенсацию за разбитые в ходе потасовки очки.

Ранее киевское управление Национальной полиции Украины сообщило о проверке по факту избиения мужчины депутатом Верховной Рады Украины. Заявление поступило в Печерское районное управление полиции.

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      Юрий Леонов
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