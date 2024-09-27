Сотрудник Нацбанка Украины едва не прострелил ноги Бессмертному

Сотрудник Нацбанка Украины едва не прострелил ноги бойцу ВСУ Бессмертному

Сотрудник Национального банка Украины Павел Поляруш едва не прострелил ноги бойцу Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Бессмертный. Об этом передает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Бессмертный сообщил о конфликте с пьяным руководителем Управления по работе с проблемными активами Нацбанка Украины. По словам бойца, Поляруш вступил с ним в драку

«Перекрыл движение, начал драться, сказал из наградняка (наградного оружия — прим. «Ленты.ру») прострелит мне ноги», — рассказал военный. Сотрудник Нацбанка отказался проходить тестирование на опьянение и потребовал компенсацию за разбитые в ходе потасовки очки.

Ранее киевское управление Национальной полиции Украины сообщило о проверке по факту избиения мужчины депутатом Верховной Рады Украины. Заявление поступило в Печерское районное управление полиции.