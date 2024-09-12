В Киеве проведут проверку по факту избиения мужчины депутатом Рады

«РБК-Украина»: депутат Рады Куницкий избил мужчину в центре Киева

Украинские полицейские проводят проверку после избиения мужчины депутатом Верховной Рады в центре Киева. Об этом сообщило киевское управление Национальной полиции в Telegram.

Сообщение об инциденте поступило в Печерское районное управление полиции. «Потерпевший отметил, что его ударил народный депутат Украины. В настоящее время заявитель находится в управлении полиции», — говорится в посте. По факту избиения мужчины проводится проверка.

При этом полиция не стала уточнять имя парламентария. По данным «РБК-Украина», речь идет об Александре Куницком.

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