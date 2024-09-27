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13:26, 27 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно о продвижении ВС России на покровском направлении

«Иди и смотри»: ВС России находятся на подступах к Мирнограду

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы России наступают рядом с Мирноградом, а также завершили зачистку Украинска. О продвижении российских войск на покровском направлении стало известно из сообщения Telegram-канала «Иди и смотри».

«Российские части уже находятся на подступах к Мирнограду», — приводятся в публикации слова близкого к российским военным источника.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины перебрасывают резервы под Мирноград.

Ранее российские войска оборвали железнодорожное сообщение украинской армии на Покровск. Сообщалось, что сейчас проходят тактические действия на реке Журавка, которая прикрывает Мирноград и Покровск.

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      Глеб Палехов
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