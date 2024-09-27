Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:28, 27 сентября 2024Интернет и СМИ

Стало известно о возможной блокировке популярного мессенджера в России

«Ъ»: РКН может заблокировать мессенджер Discord в России в ближайшие дни

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Роскомнадзор (РКН) с 20 сентября направил в адрес популярного мессенджера Discord пять новых решений, касающихся его работы в России. Об этом в пятницу, 27 сентября, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные из реестра запрещенных сайтов ведомства.

Как стало известно изданию от знакомого с ситуацией источника, Discord может быть официально заблокирован в России «в ближайшие дни» из-за нарушения законодательства. Другой собеседник газеты в игровой индустрии отметил, что в отрасли обсуждается риск замедления мессенджера.

18 сентября в работе Discord в России произошел массовый сбой. Большинство пользователей (49 процентов) сообщили о неполадках на сайте Discord, другие (21 процент) столкнулись с общим сбоем сервиса. Также некоторые (21 процент) рассказали о проблемах в работе приложения.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Американская разведка указала на риски разрешения Украине бить вглубь России. Чем это может обернуться для США и Европы?

      Американская компания получит миллионы долларов на разработку экологичного цемента

      Авиацию подключили к поискам пропавшего частного вертолета с российским депутатом на борту

      Экс-боец ЧВК «Вагнер» предстанет перед судом за нападение с ножом на россиянку

      ВС России сбили израильские ракеты вблизи военной базы в Сирии

      В российской пятиэтажке произошел взрыв

      Галкин запретил снимать его выступления

      Раскрыта правильная техника ходьбы для похудения и профилактики болезней сердца

      В США забеспокоились о последствиях военной помощи Украине

      Пленный солдат ВСУ призвал соотечественников уезжать из страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше