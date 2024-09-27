Стало известно о возможной блокировке популярного мессенджера в России

«Ъ»: РКН может заблокировать мессенджер Discord в России в ближайшие дни

Роскомнадзор (РКН) с 20 сентября направил в адрес популярного мессенджера Discord пять новых решений, касающихся его работы в России. Об этом в пятницу, 27 сентября, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные из реестра запрещенных сайтов ведомства.

Как стало известно изданию от знакомого с ситуацией источника, Discord может быть официально заблокирован в России «в ближайшие дни» из-за нарушения законодательства. Другой собеседник газеты в игровой индустрии отметил, что в отрасли обсуждается риск замедления мессенджера.

18 сентября в работе Discord в России произошел массовый сбой. Большинство пользователей (49 процентов) сообщили о неполадках на сайте Discord, другие (21 процент) столкнулись с общим сбоем сервиса. Также некоторые (21 процент) рассказали о проблемах в работе приложения.