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16:49, 18 сентября 2024Интернет и СМИ

В работе популярной платформы в России произошел массовый сбой

Пользователи из России сообщили о сбое в работе сервиса для общения Discord

Фото: Unsplash

В работе популярного сервиса для общения Discord в России произошел массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.su, фиксирующего неполадки у интернет-ресурсов.

Жалобы на работу платформы начали поступать примерно с 9:00 по московскому времени. Большинство пользователей (49 процентов) сообщили о неполадках на сайте Discord, другие (21 процент) столкнулись с общим сбоем сервиса. Также некоторые (21 процент) рассказали о проблемах в работе приложения.

На сбой в работе Discord чаще всего жаловались пользователи из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также о проблемах с платформой сообщили жители Камчатского края, Ростовской и Нижегородской областей.

Ранее сообщалось о сбое в работе ресурсов Федеральной налоговой службы (ФНС). Пользователи испытывали проблемы при входе в личный кабинет на сайте и в приложении ФНС. Позднее их работа была восстановлена.

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      Евгения Наумова
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