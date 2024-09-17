В работе сайта и приложения ФНС произошел сбой

Пользователи пожаловались на сбой в работе сайта и приложения ФНС

В работе сайта и приложения Федеральной налоговой службы (ФНС) произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.su, отслеживающего неполадки в работе интернет-ресурсов в России.

Пользователи сети начали массово жаловаться на сбой примерно с 15:45 по московскому времени. Они сообщили, что испытывают проблемы при входе в личный кабинет на сайте и в приложении ФНС.

Большая часть жалоб поступила из Москвы и Московской области. Также с проблемами в работе сайта и приложения налоговой столкнулись жители Санкт-Петербурга, Ленинградской, Нижегородской и Рязанской областей.

Ранее сообщалось о массовом сбое в работе интернет-магазина Wildberries. В результате технических неполадок у части пользователей были отменены заказы. Через некоторое время работа сервиса была восстановлена.