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11:54, 14 сентября 2024Интернет и СМИ

В Wildberries произошел массовый сбой

РИА Новости: у части пользователей Wildberries были отменены заказы из-за сбоя

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В работе интернет-магазина Wildberries произошел массовый сбой, в результате которого у части пользователей были раньше срока отменены заказы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ).

Представители компании уточнили, что специалисты уже работают над восстановлением корректной работы сервисов. В РВБ отметили, что в ближайшее время в аккаунтах пользователей снова будет отражаться актуальный статус заказа.

«Деньги за обратную доставку товара будут возвращены как можно скорее», — добавили в компании.

В конце августа в работе маркетплейса Wildberries произошел массовый сбой. У пользователей в том числе не обновлялся баланс кошелька, не отображался заказ, а также не открывались доставки и лист ожидания.

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      Екатерина Грищенко
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