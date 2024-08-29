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14:01, 29 августа 2024Интернет и СМИ

Россияне пожаловались на сбой в работе Wildberries

«Сбой.РФ»: россияне пожаловались на неполадки в работе маркетплейса Wildberries

Фото: Helena Dolderer / dpa / Globallookpress.com

Российские пользователи в четверг, 29 августа, пожаловались на сбой в работе маркетплейса Wildberries. Об этом свидетельствуют данные портала «Сбой.РФ».

Ресурс зафиксировал более 1200 сообщений о неполадках у онлайн-магазина. Большая часть жалоб поступила из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

«Не открывает доставки и лист ожидания», «Не обновляется баланс кошелька. Невозможно оплатить поступившие товары», «Заказ оплачен, деньги списались, но в покупках заказ не отображается», «Заказы невозможно забрать, отображаются старые доставки», — рассказали пользователи сети в комментариях.

Жалобы на сбой россияне также оставили в официальной группе Wildberries во «ВКонтакте».

21 августа российские пользователи столкнулись с масштабным сбоем в работе мессенджеров WhatsApp и Telegram. Роскомнадзор заявил, что неполадки были связаны с DDoS-атакой на российских операторов связи.

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      Маргарита Щигарева
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