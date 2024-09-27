Суд признал законным 12-летний приговор россиянину с двойным гражданством за госизмену

Апелляционный суд подтвердил 12-летний приговор гражданину РФ за госизмену

Третий апелляционный суд признал законным приговор в виде 12 лет колонии строгого режима, который получил мужчина с гражданством России и Украины за государственную измену. Об этом сообщает РАПСИ.

По данным издания, россиянин оказывал финансовую помощь иностранному государству, направленную против безопасности Российской Федерации. Поводом к апелляционному рассмотрению стали жалобы заключенного и его адвоката на несправедливость наказания.

Ему сохранен приговор в 12 лет колонии строгого режима, а также ограничение свободы на один год.

Ранее сообщалось, что жителя Севастополя осудили на 16 лет за госизмену в пользу Украины.