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03:18, 27 сентября 2024Экономика

Сумму подозрительных для банка переводов раскрыли

Аналитик Бочкина: банки считают подозрительными переводы свыше ₽100 тыс.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Переводы свыше 100 тысяч рублей банки считают подозрительными, хотя по закону они обязаны отслеживать операции с суммами минимум в шесть раз выше. Об этом заявила аналитик Эряния Бочкина в беседе с агентством «Прайм».

«В рамках "антиотмывочной" системы определены примерные ориентиры по суммам таких переводов (более 100 тысяч рублей в день и один миллион рублей в месяц), количеству операций (более 30 в день), времени между зачислением и списание средств (одна минута и менее) и т.д», — раскрыла детали Бочкина.

При этом если ранее карта была замечена в сомнительных операциях, то впоследствии банк может заблокировать даже незначительную сумму.

Ранее сообщалось, что банки могут блокировать денежные переводы россиян самим себе, если в таких операциях будут обнаружены признаки подозрительных. Центробанк России напомнил, что в законодательстве четко закреплены случаи, когда переводы могут быть приостановлены или отклонены.

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      Евгений Силаев
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