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13:33, 27 сентября 2024Экономика

Центробанк оценил спрос россиян на займы в ломбардах

ЦБ РФ: средний размер займов россиян в ломбарде превысил 17 тысяч рублей

Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ

Спрос на займы в ломбардах в первом полугодии 2024 года оставался стабильным, их средний размер превысил в апреле-июне отметку 17 тысяч рублей, увеличившись квартал к кварталу на восемь процентов, следует из опубликованной Банком России статистики.

Рост показателя связали в регуляторе с повышением стоимости залоговых активов, указав, что в основном ломбарды выдают займы под залог изделий из золота.

В среднем за квартал в указанный период подписывалось чуть более 4 миллионов договоров, а портфель займов ломбардов увеличился на 13 процентов, до 62,6 миллиарда рублей, оценили в Центробанке.

Ранее стало известно, что в 2023 году российские сети ломбардов начали открывать собственные магазины, выставляя в них на продажу невостребованные заложенные товары — меховые и ювелирные изделия, а также электронику.

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      Дмитрий Воронин
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