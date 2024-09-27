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15:23, 27 сентября 2024Моя страна

Ученые объяснили популярность толстого кота Крошика

Ученые ПГНИУ: история кота Крошика вызывает искренние эмоции

Кадр: «10 канал / Мордовия 24» / YouTube

История толстого кота Крошика, спасенного волонтерами в Перми, вызывает у читателей искренние эмоции. Об этом заявила психолог Центра психолого-педагогической помощи Пермского государственного научно-исследовательского университета Лина Зарипова, объясняя популярность животного.

«Это не рядовой эпизод про пушистого друга или только мем. Это путь и обстоятельства, которые вызывают целый комплекс чувств, так необходимых нам в буднях: умиление, интерес, сочувствие, симпатия», — рассказала психолог. Она отметила, что история кота не окончена, читатели могут наблюдать за развитием событий в реальном времени.

С ней согласилась руководитель аналитического отдела Западно-Уральского информационного центра Екатерина Ильиных. По ее словам, СМИ создали целый сериал о Крошике, кроме того, коты сами по себе популярны у зрителей.

Ранее сообщалось, что Крошик, который располнел до 17 килограммов, добился впечатляющих успехов в похудении. За месяц диеты и физиопроцедур он смог сбросить два килограмма, то есть почти 12 процентов от своего изначального веса.

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      Варвара Кошечкина
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