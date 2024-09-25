Весивший 17 килограммов кот Крошик добился впечатляющих успехов

Кот Крошик из Перми сбросил два килограмма и стал весить 15

Пермский кот Крошик, который располнел до 17 килограммов, добился впечатляющих успехов в похудении. Об этом рассказали российские волонтеры в группе во «ВКонтакте».

Реабилитационный центр показал процедуру взвешивания Крошика. Выяснилось, что за месяц диеты и физиопроцедур он смог сбросить два килограмма, то есть почти 12 процентов от своего изначального веса. Теперь он весит 15 килограммов. Для котов это существенный результат.

«Мы продолжаем восстановление котика в реабилитационном центре DogMas. Совсем недавно сердечко Крошика стало таять и мы услышали первое мурчание малыша!» — говорится в сообщении.

Ранее в сети появилось видео толстого кота Крошика, который проходит спа-процедуры. Каждое утро рыжему питомцу моют пузо, вычесывают шерсть и кормят его диетическим кормом. После этого Крошик отправляется на беговую дорожку или в бассейн.

Волонтеры рассказали, что кот жил в подвале одной из больниц города. Неравнодушные сотрудники подкармливали его хлебными сухарями, супом, «Вискасом» и мясом, из-за чего животное располнело до 17 килограммов. Из-за лишнего веса кот не мог ходить.