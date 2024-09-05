Располневший на «Вискасе» 17-килограммовый кот Крошик пройдет лечение и научится ходить

В Перми волонтеры помогут похудеть 17-килограммовому коту Крошику

В Перми волонтеры взяли на лечение кота по кличке Крошик, страдающего ожирением — сейчас питомец весит 17 килограммов. Об этом в соцсети «Вконтакте» сообщает приют «Матроскин», где сейчас живет кот.

В приюте рассказали, что кто-то настолько сильно любил питомца, что откормил его до состояния, при котором животное больше не могло передвигаться. Раньше кот питался хлебными сухарями, супом, «Вискасом» и мясом. По информации местных активистов, он прибился к одной из больниц города и приглянулся сотрудникам. Те поселили Крошика в подвале.

«Он мог бы войти в пятерку самых толстых котов мира, но единственное, что он хочет, — это заново научиться ходить», — говорится в сообщении приюта.

Кота обследовали в клинике и даже попытались сделать ему УЗИ, однако выполнить его не удалось из-за толстой жировой прослойки.

В «Матроскине» отметили, что Крошику предстоит длительное и кропотливое восстановление. Для кота уже составили индивидуальную программу похудения: каждую неделю ему предстоит сбрасывать от 70 до 150 граммов. Сначала он пройдет физиотерапию в реабилитационном центре, а затем будет ходить на беговой дорожке. Питаться «Вискасом» Крошик больше не будет — в его рацион войдет специальный корм для кошек с избыточным весом.

Ранее сообщалось, что нижегородский пес Кругетс, который весил 100 килограммов, когда его обнаружили волонтеры, достиг идеального веса.

Волонтеры нашли Кругетса на улице в Нижнем Новгороде в октябре 2023 года. У него были большие проблемы со здоровьем, пес не мог ходить из-за лишнего веса, однако уже к лету похудел до 55 килограммов. Сейчас он ищет новый дом.