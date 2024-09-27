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22:37, 27 сентября 2024Бывший СССР

В Бразилии заявили о готовности «Друзей мира» организовать саммит по Украине

Советник главы Бразилии Аморим: «Друзья мира» могут провести саммит по Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Группа «Друзья мира», создаваемая по инициативе Китая и Бразилии для урегулирования на Украине, уверена в необходимости проведения мирной конференции с участием России и Украины. Об этом заявил советник президента Бразилии Селсу Аморим, пишет РИА Новости.

По его словам, группа будет готова организовать для них мирный саммит. Аморим добавил, что на встрече документ подписали все участвующие страны, кроме Саудовской Аравии.

«Это просто группа друзей из миролюбивых стран. Это не друзья России и не друзья Украины, вот и все. Это друзья мира», — подчеркнул советник главы государства.

Ранее стало известно, что Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга в сотрудничестве с Пекином создадут платформу «Друзья мира», чтобы совместно помочь мирному разрешению кризиса на Украине.

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      Марина Совина
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