Укус паука спас женщине жизнь

В США женщина узнала о раке из-за укуса паука

В штате Оклахома, США, 54-летняя женщина из-за укуса паука узнала, что больна раком почек. Об этом пишет Newson6.

Сабрина Джонс обратилась к врачу лишь через несколько дней после встречи с пауком. Сначала она пыталась терпеть неприятные ощущения, вызванные укусом, но боль становилась все сильнее. В конце концов пришлось идти в больницу. Укус оказался неопасен, однако во время осмотра врач нащупал что-то странное в животе у женщины и отправил ее на компьютерную томографию. На основе результатов КТ у Джонс диагностировали рак, достигший третьей стадии.

По словам пациентки, она не ожидала такого серьезного заболевания, потому что не замечала никаких симптомов. Она заявила, что ее жизнь спас паук. «Благослови, Господь, этого паука, как бы его ни звали», — добавила она.

Джонс удалили пораженную раком почку. Сейчас она восстанавливается и ждет заключения медиков, чтобы понять, нужна ли ей еще одна операция. Джонс призналась, что не волнуется из-за диагноза, поскольку она верующий человек. «В любом случае все будет хорошо, — объяснила она. — Либо вылечусь, либо попаду на небеса».

Ранее сообщалось, что в Великобритании собака почуяла раковую опухоль у 65-летнего хозяина раньше, чем он узнал о заболевании от врачей. Как утверждает мужчина, если бы он не сделал операцию, ему осталось бы жить несколько недель.