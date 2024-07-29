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20:07, 29 июля 2024Из жизни

Собака почуяла раковую опухоль не знающего о заболевании хозяина

В Великобритании 65-летний мужчина узнал о раке благодаря собаке

Фото: Roi Dimor / Unsplash

В Великобритании собака почуяла раковую опухоль 65-летнего хозяина раньше, чем тот узнал о заболевании от врачей. Об этом пишет Daily Mail.

В 2016 году Марк Аллен стал замечать, что его собака Джесси странно себя ведет: ластится к нему больше обычного. Мужчина понял, в чем дело, только спустя год. Тогда он выступал на сцене и вдруг почувствовал себя очень плохо. Аллену стало трудно дышать, и он заметил в правой ноздре один полип. Он обратился к лору и только во время приема вспомнил, что собаки могут чуять онкологические и сердечные заболевания.

По словам Аллена, когда ему пришли результаты гистологического исследования полипа, он уже знал, что у него рак. Его опасения подтвердились. Раковые клетки распространились на половину лица мужчины, поэтому ему пришлось перенести сложнейшую десятичасовую операцию. Аллену заменили скулу на фрагмент тазовой кости, вставили в челюсть титановые пластины и восстановили его небо и горло с помощью тканей из брюшной полости. Ему также удалили глазницу, лимфатические узлы и слюнные железы с правой стороны, чтобы остановить распространение рака.

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Как утверждает Аллен, если бы он не сделал операцию, ему бы осталось жить несколько недель. Во время восстановления мужчина сбросил 22 килограмма, облысел и потерял чувство вкуса. Он отметил, что именно Джесси сподвигла его обратиться к врачу и проверить полип. «Она была невероятна», — описал собаку хозяин. Ее не стало в 2019 году.

Ранее сообщалось, что в ЮАР 54-летний мужчина превратился в жестокого ревнивца из-за изменений в мозге, вызванных раком. По словам родных, он стал таким же добрым, каким был раньше, как только часть его раковых опухолей была удалена.

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      Юлия Юткина
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