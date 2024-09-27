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21:38, 27 сентября 2024Мир

В Пентагоне заявили о важности подготовки летчиков Украины для F-16

Пентагон: США считают одним из приоритетов подготовку летчиков Украины для F-16

Фото: Gianluca Vannicelli / Global Look Press

Руководство США считает одним из своих приоритетов подготовку украинских летчиков к боевому применению американских истребителей F-16, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты попросили представителя министерства обороны предоставить больше подробностей о решении президента США Джо Байдена расширить обучение пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Это приоритет для нас, и мы продолжаем работать с ними, чтобы убедиться, что их пилоты получают необходимую подготовку», — указала она на важность обучения. Сингх добавила, что, пройдя обучение, украинские пилоты должны стать эффективными на поле боя.

Ранее сообщалось, что страны Запада продолжают обучать летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) управлению истребителями F-16 в Дании и в штате Аризона, США.

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      Марина Совина
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