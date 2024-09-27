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15:46, 27 сентября 2024Россия

В России назвали главные условия урегулирования украинского конфликта

Чепа заявил, что РФ должна обеспечить свою безопасность до переговоров с Киевом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

У России несколько задач, которые нужно решить для урегулирования конфликта на Украине, напомнил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Главные условия Москвы депутат назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Наши цели были четко обозначены президентом. Там не было "первое", "второе", "третье". Было несколько задач, которые мы должны решить. Должны быть обеспечены гарантии безопасности России. Это должно обеспечить безопасность и мирное проживание граждан русских на территории вновь созданных республик. Это гарантии невступления Украины в НАТО. Это демилитаризация Украины», — перечислил Чепа.

Это основные принципы, которых мы будем придерживаться во время переговоров

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам
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