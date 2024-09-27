В России назвали главные условия урегулирования украинского конфликта

Чепа заявил, что РФ должна обеспечить свою безопасность до переговоров с Киевом

У России несколько задач, которые нужно решить для урегулирования конфликта на Украине, напомнил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Главные условия Москвы депутат назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Наши цели были четко обозначены президентом. Там не было "первое", "второе", "третье". Было несколько задач, которые мы должны решить. Должны быть обеспечены гарантии безопасности России. Это должно обеспечить безопасность и мирное проживание граждан русских на территории вновь созданных республик. Это гарантии невступления Украины в НАТО. Это демилитаризация Украины», — перечислил Чепа.

Это основные принципы, которых мы будем придерживаться во время переговоров Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности «плана победы» Украины. Он подчеркнул, что реализация этой инициативы усилит позиции Киева, а также заставит Россию принять участие в мирных переговорах. Кроме того, как отметил президент, план разработан прежде всего с расчетом на поддержку главы США Джо Байдена.