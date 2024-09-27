В ДНР сообщили о взятии Калиновки под контроль ВС России

Кимаковский: Калиновка фактически перешла под контроль ВС России

Село Калиновка Донецкой народной республики (ДНР) перешло под контроль Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). Об этом сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

«В результате нашего удачного штурма фактически освобождена Калиновка, есть явные успехи в районе Григорьевки», — заявил Кимаковский.

По его словам, украинские войска не ожидали подобных действий и сосредоточили свои усилия на угледарском направлении, перебросив подразделения на этот участок.

Ранее Кимаковский заявил, что российские силы подошли к Селидово с трех сторон. Он подчеркнул, что военнослужащие РФ пытаются взять контроль над всеми дорогами, ведущими в город. По данным советника главы ДНР, две дороги уже удалось взять под огневой контроль.