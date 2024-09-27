Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:41, 27 сентября 2024Бывший СССР

В ДНР сообщили о взятии Калиновки под контроль ВС России

Кимаковский: Калиновка фактически перешла под контроль ВС России

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Село Калиновка Донецкой народной республики (ДНР) перешло под контроль Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). Об этом сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

«В результате нашего удачного штурма фактически освобождена Калиновка, есть явные успехи в районе Григорьевки», — заявил Кимаковский.

По его словам, украинские войска не ожидали подобных действий и сосредоточили свои усилия на угледарском направлении, перебросив подразделения на этот участок.

Ранее Кимаковский заявил, что российские силы подошли к Селидово с трех сторон. Он подчеркнул, что военнослужащие РФ пытаются взять контроль над всеми дорогами, ведущими в город. По данным советника главы ДНР, две дороги уже удалось взять под огневой контроль.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Байден усомнился в «плане победы» Зеленского

      Немецкий автогигант решил отозвать почти 30 тысяч автомобилей

      На буклетах для семей участников СВО изобразили британского военного

      В России назвали главные условия урегулирования украинского конфликта

      Во Франции раскрыли планы Украины ударить по своим ядерным объектам и обвинить Россию

      В США заявили о способности Трампа предотвратить полное поражение Украины

      Россиянин рассказал ФСБ о своей вербовке СБУ через рекламу в телефоне

      Известная юмористка словами «сектантский вайб» описала отношение к Маслякову

      В ДНР сообщили о взятии Калиновки под контроль ВС России

      Российский тренер раскрыла правду о сжигании жира в определенных частях тела

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше