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11:04, 27 сентября 2024Наука и техника

В Европе изучат сгорание спутников в атмосфере Земли

Компания Deimos и ЕКА заключили контракт на создание капсулы DRACO

Фото: Andrew Boyers / Reuters

Испанская компания Deimos заключила с Европейским космическим агентством (ЕКА) контракт на сумму 17 миллионов евро, предполагающий создание капсулы для изучения динамики вхождения небесного тела в атмосферу Земли. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Капсула Destructive Re-entry Assessment Container Object (DRACO), над которой работает подрядчик, в перспективе позволит исследователям спроектировать спутники, которые после завершения своей эксплуатации могли бы разрушаться в атмосфере Земли.

DRACO будет оснащен 200 датчиками и четырьмя камерами, однако не получит двигательной установки, поскольку ЕКА интересует неуправляемый вход в атмосферу. Предполагается, что 40-сантиметровая капсула будет запущена на высоту не более ста километров, после чего она с раскрытым парашютом будет снижаться в течение 12 часов. Во время миссии DRACO передаст данные геостационарному спутнику, после чего приводнится.

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      Иван Потапов
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