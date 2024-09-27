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11:30, 27 сентября 2024Интернет и СМИ

В Европе заявили о вызывающих опасение потерях ВСУ

FR: Российская армия уничтожила большое число западной техники на Украине

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress.com

Число западной техники, уничтоженное российской армией на Украине, вызывает опасение. Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Rundschau.

Европейское издание отмечает, что потери техники со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) растут. «Они опасно высоки», — говорится в статье.

По данным, на которые ссылается издание, ВСУ потеряли 935 танков и 6613 боевых машин. Среди них — танки Leopard 2 и боевые машины пехоты Marder.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского уличили во лжи о потерях украинской армии. Журналистка Диана Панченко заявила, что украинский лидер никогда не скажет точное число погибших солдат ВСУ.

До этого издание The Economist указало на большие потери Киева на Донбассе. Сообщалось, что для украинских военных сохраняется риск попасть в окружение российских солдат.

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      Мария Большакова
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