В Британии сообщили о больших потерях ВСУ в Донбассе

The Economist: украинские войска несут большие потери в Донбассе

Украинские войска, дислоцированные в Донбассе, несут большие потери на фоне продвижения Российской армии. Об этом пишет британский журнал The Economist со ссылкой на военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам одного из солдат, украинское командование решило перебросить подкрепление на помощь к его соединению, но оно состояло из неопытных пехотинцев. Военнослужащий сообщил, что их быстро разгромили. «За три дня 100 превратились в ноль. Некоторые бежали, некоторые падали», — отметил он.

Отмечается, что в настоящее время для группировки ВСУ в Украинске сохраняется риск попадания в окружение российских военнослужащих. Также, по данным издания, в соседнем Курахово снабжение украинских войск также оказалось ограничено.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что удар ВС России по Полтавскому военному институту связи стал тяжелой потерей для ВСУ. По его мнению, удар продемонстрировал миру абсолютную серьезность намерений российских войск.