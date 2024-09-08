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23:00, 8 сентября 2024Мир

В США рассказали о тяжелой потере для ВСУ

Макгрегор: удар по военному институту в Полтаве стал тяжелой потерей для ВСУ

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Удар ВС России по Полтавскому военному институту связи стал тяжелой потерей для ВСУ. Об этом написал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.

«Украинский корабль идет ко дну», — отметил эксперт, комментируя ситуацию в Полтаве.

По мнению Макгрегора, удар по Полтавскому военному институту продемонстрировал миру абсолютную серьезность намерений российских войск, а также являлся правильным стратегическим ходом. Как отметил бывший советник Пентагона, «Россия не шутит, она настроена серьезно».

Российские военные нанесли удар по Полтавскому военному институту связи во вторник, 3 сентября. Как рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, ракетный удар произошел в момент построения, в котором участвовали более 500 украинских военных.

6 сентября Дуглас Макгрегор рассказал, что эффективный удар по военному объекту в Полтаве показал, что российские гиперзвуковые ракеты невозможно перехватить. Эксперт отметил, что подобного оружия у США нет.

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      Марина Совина
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