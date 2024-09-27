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08:43, 27 сентября 2024Россия

В Красном Кресте рассказали о поиске пропавших в Курской области

РБК: Красный Крест принял свыше 5 тысяч заявок о пропавших в Курской области

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Сотрудники Российского Красного Креста (РКК) приняли свыше пяти тысяч заявок о пропавших в Курской области, с которыми у родственников оборвалась связь после вторжения туда украинских военных. Как уточнили РБК в организации, к настоящему моменту удалось помочь примерно по 800 обращениям.

Представителям РКК удалось собрать единую базу заявок, которые поступали в области. Эти данные ежедневно сверяют со списками, куда вносят людей, приходивших за гуманитарной или иной помощью. Также идет ежедневная сверка со списками Минцифры, МВД, ПВР, Минздрава, разъяснили в организации.

Как объяснили в РКК, число заявок может не совпадать с числом разыскиваемых, поскольку на одного человека может быть подано больше одного обращения — например, его могут одновременно разыскивать мать и дочь. Число восстановленных связей также не равно числу найденных, так как один человек по той же причине мог воссоединиться с несколькими членами семьи.

Зачастую в Курской области пропадают старики, за ними в приграничный регион выбираются дети или внуки. Последние надеются, что ситуация нормализуется. Однако вернуться не получилось, а в селах, где остались их родные, пропало электричество и телефоны у родных сели. Также довольно часто случается, что родственники уехали раньше в надежде, что вернутся и заберут своих бабушек и дедушек, но те оказываются вывезены в пункты временного размещения и в суете не успевают предупредить.

Заявку на поиск родных можно подать тремя способами: по номеру горячей линии, на сайте РКК или в месте развертывания мобильных пунктов организации в Курске.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила составить списки вывезенных украинской стороной жителей Курской области.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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