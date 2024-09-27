В ЛНР заявили о снижении числа контратак ВСУ под Кременной

Марочко заявил о снижении числа контратак ВСУ под Кременной

Отставной подполковник Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в беседе с ТАСС заявил о снижении числа атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Кременной.

По его словам, это происходит из-за усталости и истощения резервов украинских войск. В основном боевые действия ведут переброшенные в частично построенный укрепрайон подразделения, техника и личный состав.

«Сейчас данные силы в основном сдерживают натиск наших войск. И основная их задача — стабилизировать линию обороны и не дать прорвать нашим войскам их участок фронта», — сказал эксперт.

Ранее Марочко объяснил, что подразделения ВСУ пытаются контратаковать под Макеевкой для недопущения создания «огневого мешка» российскими военными в районе населенного пункта.

