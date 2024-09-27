В России дали прогноз на встречу Зеленского с Трампом

Политолог Марков: Трамп хочет иметь больше причин критиковать Байдена за Украину

Кандидат в президенты США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским хочет иметь больше причин и поводов, чтобы критиковать действующего американского лидера Джо Байдена за политику по Украине. С таким заявлением выступил в своем Telegram-канале российский политолог Сергей Марков.

Зеленский, в свою очередь, будет надеяться убедить Трампа оказывать Киеву больше поддержки против России.

«Зеленский будет стараться убедить Трампа оказывать поддержку войне с Россией. А Трамп хочет иметь больше оснований критиковать Байдена», — дал прогноз на встречу двух политиков Марков.

Ранее Зеленский провел встречу с Байденом. Он ознакомил американского лидера с «планом победы», обсудить который политики договорились во время переговоров в Вашингтоне.