В России мигрант забрался на мемориал жертвам Великой Отечественной войны и попал на видео

В Братске мигрант залез на памятник жертвам Великой Отечественной войны

В Братске мигрант забрался на мемориал жертвам Великой Отечественной войны и попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах мужчина с характерной внешностью стоит на вершине одной из двух спиралевидных стел — конструктивных элементов памятника.

В нескольких метрах под ним горит пламя Вечного огня. В это время у подножья мемориала еще несколько людей неславянской внешности комментируют происходящее

Ставшие свидетелями инцидента горожане вызвали к памятнику полицию. Поступок мигранта также осудила диаспора, сообщает канал, не уточнив, о какой именно диаспоре идет речь. Правоохранители возбудили в отношении мигранта уголовное дело.

Ранее активист из Башкирии Расул Ахияретдинов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой переделать монумент «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане в Волгограде из-за голой груди и торчащих сосков скульптуры. В Госдуме его слова сравнили с фашизмом.

