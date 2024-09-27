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14:41, 27 сентября 2024Россия

В России мигрант забрался на мемориал жертвам Великой Отечественной войны и попал на видео

В Братске мигрант залез на памятник жертвам Великой Отечественной войны

Кадр: Telegram-канал 112

В Братске мигрант забрался на мемориал жертвам Великой Отечественной войны и попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах мужчина с характерной внешностью стоит на вершине одной из двух спиралевидных стел — конструктивных элементов памятника.
В нескольких метрах под ним горит пламя Вечного огня. В это время у подножья мемориала еще несколько людей неславянской внешности комментируют происходящее

Ставшие свидетелями инцидента горожане вызвали к памятнику полицию. Поступок мигранта также осудила диаспора, сообщает канал, не уточнив, о какой именно диаспоре идет речь. Правоохранители возбудили в отношении мигранта уголовное дело.

Ранее активист из Башкирии Расул Ахияретдинов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой переделать монумент «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане в Волгограде из-за голой груди и торчащих сосков скульптуры. В Госдуме его слова сравнили с фашизмом.

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      Алан Босиков
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