В Госдуме сравнили с фашизмом требование укрыть «срамные места» «Родины-матери»

Депутат Гильмутдинов сравнил с фашизмом требование укрыть грудь «Родины-матери»

Депутат Госдумы Динар Гильмутдинов сравнил с фашизмом требование башкирского мусульманского активиста прикрыть «срамные места» монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде. Об этом парламентарий заявил в беседе с изданием «Подъем».

По словам Гильмутдинова, историю нельзя менять. Парламентарий предложил тем, кому не нравится внешний вид «Родины-матери», сделать свой монумент. Он подчеркнул, что скульптуре уже больше 50 лет и за это время на нее никто не жаловался.

«Мы же не фашисты, что-то там менять. Сначала советский солдат победил фашизм, всю Европу вычистили от нацизма, а сейчас наши памятники начали уничтожать, — возмутился парламентарий. — Ну что за идиот, извините за выражение, придумал что-то. Историю нельзя переделать. Она написана кровью».

Ранее волгоградском музее «Сталинградская битва» ответили на требование активиста и заявили, что внесение изменений в скульптуру невозможно. Представитель комплекса напомнил, что «Родина-мать» — особо охраняемый объект культурного наследия и никакие элементы скульптуры, вплоть до ступеней, трогать нельзя.

8 февраля активист из Башкортостана Расул Ахияретдинов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой переделать монумент «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде из-за голой груди и торчащих сосков скульптуры. По словам россиянина, пообщавшись с мусульманским и православным духовенством, а также с жителями Волгограда, он пришел к выводу, что ни один человек не доволен внешним видом монумента. При этом внешний вид скульптуры он назвал ошибкой Советского Союза.

Заявление Ахияретдинова вызвало общественный резонанс. Комментируя требование активиста, член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил, что «озверевшие дикари-ваххабиты» уже уничтожили немало исторических памятников мировой культуры, так как это течение ислама видит в них харам. По его мнению, проверить следует не образ монумента, а слова россиянина — общественник уже направил заявление в Следственный комитет.