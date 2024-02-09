Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:06, 9 февраля 2024Россия

В Госдуме сравнили с фашизмом требование укрыть «срамные места» «Родины-матери»

Депутат Гильмутдинов сравнил с фашизмом требование укрыть грудь «Родины-матери»

Фото: Марат Абулхатин / Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Депутат Госдумы Динар Гильмутдинов сравнил с фашизмом требование башкирского мусульманского активиста прикрыть «срамные места» монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде. Об этом парламентарий заявил в беседе с изданием «Подъем».

По словам Гильмутдинова, историю нельзя менять. Парламентарий предложил тем, кому не нравится внешний вид «Родины-матери», сделать свой монумент. Он подчеркнул, что скульптуре уже больше 50 лет и за это время на нее никто не жаловался.

«Мы же не фашисты, что-то там менять. Сначала советский солдат победил фашизм, всю Европу вычистили от нацизма, а сейчас наши памятники начали уничтожать, — возмутился парламентарий. — Ну что за идиот, извините за выражение, придумал что-то. Историю нельзя переделать. Она написана кровью».

Ранее волгоградском музее «Сталинградская битва» ответили на требование активиста и заявили, что внесение изменений в скульптуру невозможно. Представитель комплекса напомнил, что «Родина-мать» — особо охраняемый объект культурного наследия и никакие элементы скульптуры, вплоть до ступеней, трогать нельзя.

8 февраля активист из Башкортостана Расул Ахияретдинов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой переделать монумент «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде из-за голой груди и торчащих сосков скульптуры. По словам россиянина, пообщавшись с мусульманским и православным духовенством, а также с жителями Волгограда, он пришел к выводу, что ни один человек не доволен внешним видом монумента. При этом внешний вид скульптуры он назвал ошибкой Советского Союза.

Материалы по теме:
Кадыров предложил «вытурнуть» депутата Госдумы. Он предсказал крупный религиозный конфликт в России после СВО
Кадыров предложил «вытурнуть» депутата Госдумы. Он предсказал крупный религиозный конфликт в России после СВО
23 января 2024
«Место выбрано не случайно» В чем причина беспорядков в аэропорту Махачкалы и что будет с тысячами евреев на Кавказе?
«Место выбрано не случайно»В чем причина беспорядков в аэропорту Махачкалы и что будет с тысячами евреев на Кавказе?
16 ноября 2023

Заявление Ахияретдинова вызвало общественный резонанс. Комментируя требование активиста, член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил, что «озверевшие дикари-ваххабиты» уже уничтожили немало исторических памятников мировой культуры, так как это течение ислама видит в них харам. По его мнению, проверить следует не образ монумента, а слова россиянина — общественник уже направил заявление в Следственный комитет.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыто письмо матери нового главкома ВСУ ее отцу. Дед Сырского спасал сослуживцев от фашистов и пропал

      Российского блогера арестовали за оскорбительное видео у монумента

      Врач оценил правдивость утверждение о влиянии запоров на здоровье сердца

      В ЛНР назначили нового министра ЧС

      Названа причина пренебрежения Vogue к Меган Маркл

      Россиянин уговаривал участника СВО сдаться в плен и попался ФСБ

      У самолета с пассажирами на борту отказали два двигателя в воздухе

      В сгоревшем под Петербургом складе Wildberries отсутствовала вода

      Российская экс-чиновница лишилась роскошной квартиры из-за долга за «коммуналку»

      На Украину прибыла делегация парламента США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше