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13:48, 9 февраля 2024Россия

В СПЧ заявили об озверевших дикарях после призыва прикрыть соски «Родины-матери»

Член СПЧ Кабанов назвал существом призвавшего прикрыть соски «Родины-матери»

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Озверевшие дикари-ваххабиты уже уничтожили немало исторических памятников мировой культуры, так как это течение ислама видит в них харам. С таким заявлением о ваххабитах на фоне недовольства мусульманского активиста монументом «Родина-мать» выступил
член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов, слова общественника опубликованы в его Telegram-канале

Образ монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде возмутил башкирского мусульманского активиста Расула Ахияретдинова, который записал обращение к президенту Росси Владимиру Путину — Ахияретдинову не понравились «срамные места» изваяния, а именно — обнаженная грудь.

По мнению Кабанова, проверить следует не образ монумента, а заявления Ахияретдинова — общественник уже направил заявление в Следственный комитет.

«Как следует из видео-заявления, он (Ахияретдинов) сравнивает памятник Победе в Сталинградской битве с прошедшей со скандалом "голой вечеринкой". Понятно, что у этого существа извращенное мировосприятие, но сам посыл и такое сравнение ужасают», — подчеркнул Кабанов.

Ранее Кабанов назвал провокацией совершение намаза в общественных местах. Общественник заявил, что, молясь в публичных местах, мусульмане бросают вызов всем представителям иных конфессий.

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