В России предрекли рост сроков доставки товаров из Китая

«Известия»: сроки доставки товаров из Китая вырастут на четверть в октябре

В октябре сроки доставки товаров из Китая в Россию вырастут на четверть из-за длинных выходных в Поднебесной. Такое развитие событий предрекли «Известия».

В период с 1 по 7 октября в Китае будет праздноваться День образования КНР. Из-за связанных с этим длинных выходных сроки доставки возрастут. Сильнее всего трудности затронут электронику, комплектующие, одежду и обувь.

«В период празднования логистические компании уйдут на выходные и рынок ощутит задержку в сроках доставки грузов ориентировочно на 15–25 процентов. Снизятся темпы производства, вырастет срок совершения торговых операций и отгрузки товаров», — рассказала «Известиям» руководитель департамента международных перевозок Екатерина Пашовкина.

Ранее острый дефицит вагонов и фитинговых платформ для доставки грузов с Дальнего Востока и из Китая через Казахстан привел к существенному росту стоимости логистики в этом направлении.