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13:53, 27 сентября 2024Россия

В России рассказали об ответе на приближение НАТО к границе страны

Депутат Красов: у России найдется ответ на приближение НАТО

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

У России всегда найдется ответ на агрессивные действия со стороны НАТО, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Красов. Он подчеркнул, что чем ближе войска альянса к границе страны, тем более точным окажется удар российских войск в случае агрессии.

«Для современных вооружений, военной техники, расстояние в 140 километров, на котором будет находиться штаб сухопутных войск НАТО, незначительно. Чем ближе противник, тем точнее мы можем ударить, — предупредил Красов. — У нас всегда есть достойный ответ. Уже принято решение об увеличении численности ВС РФ, появятся боеспособные соединения».

Штаб сухопутных войск НАТО, размещенный около границы России, по словам политика, становится целью ударов ракетных войск страны и артиллерии в случае обострения обстановки. Он также добавил, что современные пункты управления не статичны: группировка НАТО может перемещаться относительно границ России.

«Может, там, в 140 километрах, они будут находиться в мирное время, но в случае обострения военно-политической обстановки этот центр способен перемещаться», — добавил Красов.

Ранее стало известно, что штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе разместят в Миккели вблизи границы с Россией. Миккели находится примерно в 140 километрах от границы с Россией, там уже располагается штаб Сухопутных войск Финляндии.

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